Иран заявил, что США "затягивают" ядерные переговоры

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"Американцы медлят, а европейская сторона не действует... Америка и Европа нуждаются в соглашении больше, чем Иран", - заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Детали

Канаани сказал, что Тегеран хочет заключить "устойчивое соглашение, которое сохранит законные права Тегерана".

"Пока мы не договоримся по всем вопросам, мы не можем сказать, что достигли полного согласия", – добавил он.

Между тем, Соединенные Штаты неоднократно призывали Тегеран освободить нескольких американцев иранского происхождения, задержанных в Иране по обвинению в безопасности. Иран требовал освобождения нескольких иранцев, задержанных по обвинениям, связанным с санкциями США.

"Подчеркнем, что обмен пленными с Вашингтоном – это отдельный вопрос и он не имеет никакого отношения к переговорному процессу по возрождению пакта 2015 года", – сказал Канаани, добавив, что Тегеран готов к обмену пленными.

Дополнение

В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп нарушил соглашение, заключенное до его вступления в должность, назвав его слишком мягким в отношении Ирана, и снова ввел жесткие санкции США, что побудило Тегеран начать нарушать ядерные ограничения пакта.

Соглашение 2015 года оказалось на грани возрождения в марте этого года после 11 месяцев косвенных переговоров между Тегераном и администрацией президента США Джо Байдена в Вене.

Но переговоры сорвались из-за требований Тегерана к Вашингтону предоставить гарантии, что ни один президент США не откажется от соглашения, как это сделал Трамп.

Однако Байден не может дать таких железных гарантий, потому что соглашение является политическим соглашением, а не юридически обязывающим договором.