Іран заявив, що катери Вартових ісламської революції перехопили американське судно

Деталі

У четвер телебачення Ісламської Республіки Іран показало кадри, в яких йдеться про те, що вони були зняті з одного з швидкохідних катерів, який переслідував екіпаж під американським прапором на борту.

Пов'язані з гвардією ЗМІ, вперше опублікували відео, не повідомивши, коли було зроблено його запис.

Доповнення

У травні Гвардія відкинула твердження ВМС США про те, що іранські катери в Ормузькій протоці викликали напружену сутичку на наступний день після того, як США заявили, що Стражі ісламської революції направили 13 озброєних швидкісних катерів занадто близько до судів ВМС США в протоці.

У той час Сполучені Штати заявили, що катер берегової охорони справив попереджувальні постріли, коли два іранські човни підійшли до небезпечної близькості.

Додамо

Регіон як і раніше знаходиться в напрузі через ескалацію ядерної програми Ірану. Переговори у Відні по відродженню вже розірваної угоди Тегерана зі світовими державами в 2015 році зайшли в глухий кут з червня, без дати їх відновлення.

В рамках ядерної угоди 2015 року Тегеран різко обмежив збагачення урану в обмін на скасування економічних санкцій. У 2018 році тодішній президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Америку з цієї угоди, що посилило напруженість на всьому Близькому Сході і спровокувало серію нападів та інцидентів.

Нині, Іран порушив обмеження, встановлені угодою, і збагачує деяку кількість урану до максимального рівня чистоти. Іран заявляє, що його ядерна програма призначена тільки для мирних цілей.