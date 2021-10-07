Иран заявил, что катера Стражей исламской революции перехватили американское судно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг государственное телевидение Ирана сообщило, что катера, принадлежащие военизированной Революционной гвардии страны, перехватили американское судно в Персидском заливе, передает УНН.
Детали
В четверг телевидение Исламской Республики Иран показало кадры, в которых говорится о том, что они были сняты с одного из быстроходных катеров, который преследовал экипаж под американским флагом на борту.
Связанные с гвардией СМИ, впервые опубликовали видео, не сообщив, когда была сделано его запись.
Дополнение
В мае Гвардия отвергла утверждение ВМС США о том, что иранские катера в Ормузском проливе вызвали напряженную схватку на следующий день после того, как США заявили, что Стражи исламской революции направили 13 вооруженных скоростных катеров слишком близко к судам ВМС США в проливе.
В то время Соединенные Штаты заявили, что катер береговой охраны произвел предупредительные выстрелы, когда две иранские лодки подошли к опасной близости.
Добавим
Регион по-прежнему находится в напряжении из-за эскалации ядерной программы Ирана. Переговоры в Вене по возрождению уже разорванного соглашения Тегерана с мировыми державами в 2015 году зашли в тупик с июня, без даты их восстановления.
В рамках ядерной сделки 2015 года Тегеран резко ограничил обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций. В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из этой сделки, что усилило напряженность на всем Ближнем Востоке и спровоцировало серию нападений и инцидентов.
Сейчас, Иран нарушил ограничения, установленные соглашением, и обогащает некоторое количество урана до максимального уровня чистоты. Иран заявляет, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей.