Іран залучить представників України, США та інших країн до розслідування катастрофи Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Організація цивільної авіації Ірану опублікувала попередній звіт про розслідування катастрофи українського Boeing та заявила про те, що сказані раніше слова про відмову від співпраці у розслідуванні авіакатастрофи з іншими країнами — були трактовані невірно, пише УНН.
У звіті говориться, що перед зникненням з радарів літак знаходився на висоті близько 2500 метрів. Іранські фахівці вважають, що на борту виникли технічні неполадки. Пілоти не повідомляли про нештатну ситуацію, але, судячи з траєкторії польоту, намагалися повернути лайнер в аеропорт вильоту. Очевидці аварії повідомили, що ще в повітрі фюзеляж літака охопив вогонь, а після падіння лайнер вибухнув.
Джерела Reuters у спецслужбах західних країн теж вважають, що до катастрофи Boeing привела технічна несправність. Співрозмовник агентства в спецслужбах Канади повідомив про свідчення перегріву одного з двигунів лайнера.
Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде відмовився від своїх слів про те, що “чорні ящики” не відправляти за кордон. За словами Абедзаде, журналісти, які процитували його заяву про те, що Іран не віддасть бортові самописці США і розшифрує їх сам, помилилися. Абедзаде додав, що інформація про катастрофу була надана Україні (як країні реєстрації літака), США (як країні-виробнику лайнера), а також Швеції і Канаді (як країнам, чиї громадяни були на борту). Крім того, Україну залучили до розслідування катастрофи.
#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
Варто нагадати, що серед основних версій раптового падіння українського пасажирського літака в Ірані, які вивчаються, — ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК “Тор”, тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з’явилася в інтернеті. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.