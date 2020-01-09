Іран залучить представників України, США та інших країн до розслідування катастрофи Boeing

ukru
Ексклюзив
07:00 • 2684 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 15606 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 107670 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 160519 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 259354 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260173 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254771 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236094 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203892 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186061 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 31585 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 33218 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 55988 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 37718 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 36479 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 2684 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 15606 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 15055 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 37718 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 259354 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 86686 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 35905 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142272 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155310 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114588 перегляди
Актуальне
Іран залучить представників України, США та інших країн до розслідування катастрофи Boeing

Іран залучить представників України, США та інших країн до розслідування катастрофи Boeing

Київ • УНН

 • 12616 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Організація цивільної авіації Ірану опублікувала попередній звіт про розслідування катастрофи українського Boeing та заявила про те, що сказані раніше слова про відмову від співпраці у розслідуванні авіакатастрофи з іншими країнами — були трактовані невірно, пише УНН.

У звіті говориться, що перед зникненням з радарів літак знаходився на висоті близько 2500 метрів. Іранські фахівці вважають, що на борту виникли технічні неполадки. Пілоти не повідомляли про нештатну ситуацію, але, судячи з траєкторії польоту, намагалися повернути лайнер в аеропорт вильоту. Очевидці аварії повідомили, що ще в повітрі фюзеляж літака охопив вогонь, а після падіння лайнер вибухнув.

Джерела Reuters у спецслужбах західних країн теж вважають, що до катастрофи Boeing привела технічна несправність. Співрозмовник агентства в спецслужбах Канади повідомив про свідчення перегріву одного з двигунів лайнера.

Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде відмовився від своїх слів про те, що “чорні ящики” не відправляти за кордон. За словами Абедзаде, журналісти, які процитували його заяву про те, що Іран не віддасть бортові самописці США і розшифрує їх сам, помилилися. Абедзаде додав, що інформація про катастрофу була надана Україні (як країні реєстрації літака), США (як країні-виробнику лайнера), а також Швеції і Канаді (як країнам, чиї громадяни були на борту). Крім того, Україну залучили до розслідування катастрофи.

#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

Варто нагадати, що серед основних версій раптового падіння українського пасажирського літака в Ірані, які вивчаються, — ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК “Тор”, тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з’явилася в інтернеті. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50