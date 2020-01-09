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Иран привлечет представителей Украины, США и других стран к расследованию катастрофы Boeing

Иран привлечет представителей Украины, США и других стран к расследованию катастрофы Boeing

Киев  •  УНН

 • 12609 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о расследовании катастрофы украинского Boeing и заявила о том, что сказанные ранее слова об отказе от сотрудничества в расследовании авиакатастрофы с другими странами — были трактованы неверно, пишет УНН.

В отчете говорится, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Иранские специалисты считают, что на борту возникли технические неполадки. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации, но, судя по траектории полета, пытались вернуть лайнер в аэропорт вылета. Очевидцы крушения сообщили, что еще в воздухе фюзеляж самолета охватил огонь, а после падения лайнер взорвался.

Источники Reuters в спецслужбах западных стран тоже считают, что к катастрофе Boeing привела техническая неисправность. Собеседник агентства в спецслужбах Канады сообщил о свидетельствах перегрева одного из двигателей лайнера.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отказался от своих слов о том, что “черные ящики” не будут отправлять за рубеж. По словам Абедзаде, журналисты, которые процитировали его заявление о том, что Иран не отдаст бортовые самописцы США и расшифрует их сам, ошиблись. Абедзаде добавил, что информация о катастрофе была предоставлена Украине (как стране регистрации самолета), США (как стране-производителю лайнера), а также Швеции и Канаде (как странам, чьи граждане были на борту). Кроме того, Украину привлекли к расследованию катастрофы.

#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing # B737 # PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

Стоит напомнить, что среди основных версий внезапного падения украинского пассажирского самолета в Иране, которые изучаются, — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК “Тор”, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в интернете. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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