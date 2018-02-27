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Іран залишається головною загрозою інтересам США на Близькому Сході

Іран залишається головною загрозою інтересам США на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 9154 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. США вважають, що Іран залишається головною загрозою американським інтересам на Близькому Сході. Про це заявив у вівторок глава Центрального командування ВС США генерал Джозеф Вотел, у зону оперативної відповідальності якого входить Близький Схід, Східна Африка і Центральна Азія, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“Іран залишається головною загрозою інтересам і партнерств США в зоні відповідальності CENTCOM, — сказав він, виступаючи на слуханнях у комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу США. — Суперництво між Іраном і Саудівською Аравією за вплив у регіоні створює безліч дилем по всьому Близькому Сходу: від підтримки Іраном хуситів у Ємені до спроб Ер-Ріяда знизити значимість шиїтської партії „Хезболлах“ у Лівані”.

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Іран прагне “створити за допомогою політичних союзників в Іраку, Сирії та Лівані вісь впливу на Близькому Сході”, вважає генерал. “Шляхи вирішення проблем у регіоні та розвитку там відносин з країнами ми розглядаємо через призму протидії Ірану”, — зазначив він.

За словами Вотела, з Іраном “намагається встановити зв’язки з різних напрямків Росія”. “Будучи історичними противниками, Москва і Тегеран поділяють інтереси у регіоні, що включає і прагнення відтіснити у сторону або навіть витіснити США з регіону, — вважає він. — Як Росія, так і Іран намагається підтримати жорстокий режим у Сирії, обмежити військовий вплив США в Афганістані, внести розкол в стратегічне партнерство США з Туреччиною”.

Генерал також стверджував, що “скасування санкцій ООН щодо Тегерана в зв’язку з досягнутими домовленостями про Спільній всеосяжну плані дій відкрила для Ірану шлях для того, щоб знову подати заявку на вступ до Шанхайської організації співпраці”.

Нагадаємо, Російська Федерація ветувала в Раді безпеки ООН ініційований країнами Заходу проект резолюції щодо тиску на Іран у зв’язку з можливим порушенням Тегераном ембарго ООН на постачання зброї повстанцям у Ємені.

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