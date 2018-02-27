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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60615 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73356 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76251 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106576 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:12 • 104468 просмотра

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Иран остается главной угрозой интересам США на Ближнем Востоке

Иран остается главной угрозой интересам США на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. США считают, что Иран остается главной угрозой американским интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“Иран остается главной угрозой интересам и партнерства США в зоне ответственности CENTCOM, — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. — Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку от поддержки Ираном хусит в Йемене к попыткам Эр-Рияда снизить значимость шиитской партии „Хезболлах“ в Ливане”.

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Иран стремится “создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане ось влияния на Ближнем Востоке”, считает генерал. “Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану”, — отметил он.

По словам Вотела, с Ираном “пытается установить связи по различным направлениям Россия”. “Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, включая и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона, — считает он. — Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическом партнерстве США с Турцией”.

Генерал также утверждал, что “отмена санкций ООН в отношении Тегерана в связи с достигнутыми договоренностями о совместный комплексный план действий открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества”.

Напомним, Россия ветировал в Совете безопасности ООН инициированный странами Запада проект резолюции по давлению на Иран в связи с возможным нарушением Тегераном эмбарго ООН на поставки оружия повстанцам в Йемене.

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