Иран остается главной угрозой интересам США на Ближнем Востоке

“Иран остается главной угрозой интересам и партнерства США в зоне ответственности CENTCOM, — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. — Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку от поддержки Ираном хусит в Йемене к попыткам Эр-Рияда снизить значимость шиитской партии „Хезболлах“ в Ливане”.

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Иран стремится “создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане ось влияния на Ближнем Востоке”, считает генерал. “Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану”, — отметил он.

По словам Вотела, с Ираном “пытается установить связи по различным направлениям Россия”. “Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, включая и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона, — считает он. — Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическом партнерстве США с Турцией”.

Генерал также утверждал, что “отмена санкций ООН в отношении Тегерана в связи с достигнутыми договоренностями о совместный комплексный план действий открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества”.

Напомним, Россия ветировал в Совете безопасности ООН инициированный странами Запада проект резолюции по давлению на Иран в связи с возможным нарушением Тегераном эмбарго ООН на поставки оружия повстанцам в Йемене.