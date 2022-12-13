Іран ввів санкції проти офіційних осіб ЄС та Великої Британії за "підтримку тероризму"

Деталі

У заяві міністерства закордонних справ Ірану йдеться, що воно включило до списку 23 фізичних та 9 юридичних осіб, у тому числі відомих законодавців, військових діячів та медіа-групи.

«Через навмисну підтримку тероризму та терористичних організацій, а також підбурювання до тероризму, насильства та ненависті, що призвели до заворушень, терористичних актів та порушень прав людини, міністерство закордонних справ накладає санкції на посадових осіб та організації ЄС», - йдеться у заяві.

До британських військових чиновників, на яких поширюються санкції, входять Кен МакКаллум, голова британської розвідувальної агенції MI5, Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії та Роберт Дженріх, державний міністр у справах імміграції.

Під санкції потрапили британські організації, зокрема Інститут глобальних змін Тоні Блера, Королівські ВПС, Служба підтримки ВМС Великої Британії у Бахрейні та Британський комітет за свободу Ірану.

До осіб з ЄС, які зазнали санкцій, входять німецькі політики, колишні французькі законодавці, а також Бернар Кушнер, співзасновник організації «Лікарі без кордонів» (MSF).

Дві німецькі компанії, Water Engineering Trading GmbH та Gidlemeister Projekta GmbH, також потрапили під санкції за «виробництво» хімічної зброї, яку використав колишній президент Іраку Саддам Хусейн під час ірано-іракської війни у 1980-х роках.

Останній пакет санкцій також спрямований проти медіа-груп, таких як Radio Farda, персомовна служба Radio Free Europe у Празі, амстердамське Radio Zamaneh і французький тижневик Charlie Hebdo.

У заяві зазначається, що санкції включають заборону на видачу віз до Ірану, а також конфіскацію їхнього майна та активів у країні, що здебільшого спрямовано проти іранських експатріантів, які працюють у цих ЗМІ.

Доповнення

Дії Ірану було вжито після того, як міністри закордонних справ ЄС запровадили нові санкції проти Тегерану на тлі багатомісячних протестів у країні.

Усього в список санкцій, пов'язаний з порушенням прав людини, було додано 21 особу та одну юридичну особу, а ще чотири особи та чотири організації були включені до списку за поставку безпілотників до Москви.

Напруженість між двома сторонами ще більше загострилася після того, як цього тижня Іран стратив двох людей за участь у багатомісячних протестах. У камері смертників сидять ще дев'ятеро людей.