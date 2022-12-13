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Иран ввел санкции против официальных лиц ЕС и Великобритании за "поддержку терроризма"

Иран ввел санкции против официальных лиц ЕС и Великобритании за "поддержку терроризма"

Киев • УНН

 • 605411 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Иран объявил о новых санкциях в отношении десятков официальных лиц и организаций Европейского Союза и Великобритании, обвинив их в «умышленных действиях в поддержке терроризма», передает УНН.

Детали

В заявлении министерства иностранных дел Ирана говорится, что оно включило в список 23 физических и 9 юридических лиц, в том числе известных законодателей, военных деятелей и медиа-группы.

«Из-за преднамеренной поддержки терроризма и террористических организаций, а также подстрекательства к терроризму, насилию и ненависти, повлекших беспорядки, террористические акты и нарушения прав человека, министерство иностранных дел налагает санкции на должностных лиц и организации ЕС», – говорится в заявлении.

К британским военным чиновникам, на которых распространяются санкции, относятся Кен МакКаллум, глава британского разведывательного агентства MI5, Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании и Роберт Дженрих, государственный министр по делам иммиграции.

Под санкции попали британские организации, в том числе Институт глобальных перемен Тони Блэра, Королевские ВВС, Служба поддержки ВМС Великобритании в Бахрейне и Британский комитет за свободу Ирана.

Санкциям также подверглись немецкие политики, бывшие французские законодатели, а также Бернар Кушнер, соучредитель организации «Врачи без границ» (MSF).

Две немецкие компании, Water Engineering Trading GmbH и Gidlemeister Projekta GmbH, также попали под санкции за "производство" химического оружия, которое использовал бывший президент Ирака Саддам Хусейн во время ирано-иракской войны в 1980-х годах.

Последний пакет санкций также направлен против медиа-групп, таких как Radio Farda, персовещательная служба Radio Free Europe в Праге, амстердамское Radio Zamaneh и французский еженедельник Charlie Hebdo.

В заявлении отмечается, что санкции включают запрет на выдачу виз в Иран, а также конфискацию их имущества и активов в стране, что в основном направлено против иранских экспатриантов, работающих в этих СМИ.

Дополнение

Действия Ирана были предприняты после того, как министры иностранных дел ЕС ввели новые санкции против Тегерана на фоне многомесячных протестов в стране.

Всего в список санкций, связанный с нарушением прав человека, был добавлен 21 человек и одно юридическое лицо, а еще четыре человека и четыре организации были включены в список за поставку беспилотников в Москву.

Напряженность между двумя сторонами еще больше обострилась после того, как на этой неделе Иран казнил двух человек за участие в многомесячных протестах. В камере смертников сидят еще девять человек.

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