Іран розглядає можливість купівлі російських винищувачів Су-30

"Купівля винищувачів російського виробництва Су-30 перебуває на порядку денному", - цитує Х.Дехгана видання.

Також за його словами, Іран готовий надати російським літакам можливість використовувати авіабазу "Ноже" в Хамадані, однак при виконанні деяких умов.

Як повідомлялося, російські ВКС в середині серпня вже використовували іранський аеродром в Хамадані для нанесення авіаударів по об'єктах угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра" в Сирії. Пізніше міністр оборони Ірану розкритикував Росію за оприлюднення інформації, щодо використання іранської авіабази російськими ВКС.