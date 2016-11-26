Іран розглядає можливість купівлі російських винищувачів Су-30
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Хоссейн Дехган сказав, що купівля винищувачів російського виробництва Су-30 перебуває на порядку денному, передає УНН з посиланням на Trend.az.
"Купівля винищувачів російського виробництва Су-30 перебуває на порядку денному", - цитує Х.Дехгана видання.
Також за його словами, Іран готовий надати російським літакам можливість використовувати авіабазу "Ноже" в Хамадані, однак при виконанні деяких умов.
Як повідомлялося, російські ВКС в середині серпня вже використовували іранський аеродром в Хамадані для нанесення авіаударів по об'єктах угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра" в Сирії. Пізніше міністр оборони Ірану розкритикував Росію за оприлюднення інформації, щодо використання іранської авіабази російськими ВКС.