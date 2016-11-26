Иран рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-30

"Покупка истребителей российского производства Су-30 стоит в повестке дня", - цитирует Х.Дехгана издание.

Также по его словам, Иран готов предоставить российским самолетам использовать авиабазу "Ноже" в Хамадане, однако при выполнении некоторых условий.

Как сообщалось, российские ВКС в середине августа уже использовали иранский аэродром в Хамадане для нанесения авиаударов по объектам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии. Позже министр обороны Ирана раскритиковал Россию за обнародование информации относительно использования иранской авиабазы ​​российскими ВКС.