Іран провів випробування балістичної ракети, порушивши резолюцію ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності вперше після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, повідомляє телеканал Fox News, передає УНН.
Випробувальний пуск був проведений 29 січня на відомому тестовому майданчику за межами міста Семнан в 225 км від Тегерана.
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За даними джерел телеканалу, ракета пролетіла приблизно 966 км, перш ніж вибухнула.
Прийнята в липні 2015 року резолюція ООН № 2231 закликає Іран не проводити подібні випробування. Таким чином, підкреслює телеканал, Іран порушив дану резолюцію.
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Як повідомляв УНН, Іран дзеркально відповість на міграційний указ Д.Трампа.
Нагадаємо, 21 березня верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї, звинуватив США у недотриманні ядерної угоди, яка вступила в силу в січні 2016 року.