Иран провел испытания баллистической ракеты, нарушив резолюцию ООН

Испытательный пуск был произведен 29 января на известной тестовой площадке за пределами города Семнан в 225 км от Тегерана.

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По данным источников телеканала, ракета пролетела примерно 966 км, прежде чем взорвалась.

Принятая в июля 2015 года резолюция ООН № 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания. Таким образом, подчеркивает телеканал, Иран нарушил данную резолюцию.

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Как сообщал УНН, Иран зеркально ответит на миграционный указ Д.Трампа.

Напомним, 21 марта верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, обвинил США в несоблюдении ядерной сделки, которая вступила в силу в январе 2016 года.