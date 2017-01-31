Иран провел испытания баллистической ракеты, нарушив резолюцию ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые после вступления Дональда Трампа на пост президента США, сообщает телеканал Fox News, передает УНН.
Испытательный пуск был произведен 29 января на известной тестовой площадке за пределами города Семнан в 225 км от Тегерана.
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По данным источников телеканала, ракета пролетела примерно 966 км, прежде чем взорвалась.
Принятая в июля 2015 года резолюция ООН № 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания. Таким образом, подчеркивает телеканал, Иран нарушил данную резолюцию.
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Как сообщал УНН, Иран зеркально ответит на миграционный указ Д.Трампа.
Напомним, 21 марта верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, обвинил США в несоблюдении ядерной сделки, которая вступила в силу в январе 2016 года.