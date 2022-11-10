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Іран пригрозив "твердою" відповіддю на санкції ЄС

Іран пригрозив "твердою" відповіддю на санкції ЄС

Київ • УНН

 • 400582 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Іран попередив про "пропорційну і тверду" відповідь після того, як Німеччина заявила, що Європейський союз прагне прийняти нові санкції проти країни у зв'язку зі смертельним придушенням протестів, пише УНН.

Цитата

«Провокаційна, інтервенціоністська та недипломатична позиція не свідчить про витонченість та мудрість», — написав у Твіттері міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян.

«Підрив старих зв'язків має довгострокові наслідки. Німеччина може вибрати взаємодію для вирішення спільних проблем або конфронтацію. Наша відповідь буде пропорційною і твердою», — додав він, не вдаючись до подробиць.

Деталі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в середу, що Європейський Союз «завзято працює над наступним пакетом санкцій» проти Ірану у відповідь на придушення протестів, спричинених смертю Махси Аміні.

«Ми не здамося, - написала вона в Твіттері. - Ми підтримаємо чоловіків та жінок Ірану не лише сьогодні, а й стільки, скільки це потрібно».

Міністри закордонних справ ЄС мають зустрітися у понеділок у Брюсселі.

Доповнення

У середині жовтня блок із 27 країн уже ввів санкції проти іранської «поліції моралі» та 11 офіційних осіб, включаючи міністра зв'язку.

Аміні померла під вартою 16 вересня, через три дні після того, як впала в кому після арешту в Тегерані за звинуваченням у порушенні правил ісламської республіки щодо носіння хіджабу для жінок.

Десятки людей, які в основному протестували, а також співробітники силових структур, були вбиті з початку протестів.

Ще тисячі були заарештовані під час демонстрацій, які влада зазвичай називає «заворушеннями».

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