Иран пригрозил "твердым" ответом на санкции ЕС

Цитата

«Провокационная, интервенционистская и недипломатическая позиция не свидетельствует об утонченности и мудрости», — написал в Твиттере министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян.

«Подрыв старых связей имеет долгосрочные последствия. Германия может выбрать взаимодействие для решения общих проблем или конфронтации. Наш ответ будет пропорциональным и твердым», — добавил он, не прибегая к подробностям.

Детали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в среду, что Европейский Союз «упорно работает над следующим пакетом санкций» против Ирана в ответ на подавление протестов, вызванных смертью Махсы Амини.

«Мы не сдадимся, – написала она в Твиттере. – Мы поддержим мужчин и женщин Ирана не только сегодня, но и столько, сколько это нужно».

Министры иностранных дел ЕС должны встретиться в понедельник в Брюсселе.

Дополнение

В середине октября блок из 27 стран уже ввел санкции против иранской «полиции морали» и 11 официальных лиц, включая министра связи.

Амини умерла под стражей 16 сентября, спустя три дня после того, как впала в кому после ареста в Тегеране по обвинению в нарушении правил исламской республики по ношению хиджаба для женщин.

Десятки людей, в основном протестовавших, а также сотрудники силовых структур, были убиты с начала протестов.

Еще тысячи были арестованы во время демонстраций, которые власть обычно называет «беспорядками».