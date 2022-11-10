Иран пригрозил "твердым" ответом на санкции ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Иран предупредил о "пропорциональном и "твёрдом" ответе после того, как Германия заявила, что Европейский союз стремится принять новые санкции против страны в связи со смертельным подавлением протестов, пишет УНН.
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«Провокационная, интервенционистская и недипломатическая позиция не свидетельствует об утонченности и мудрости», — написал в Твиттере министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян.
«Подрыв старых связей имеет долгосрочные последствия. Германия может выбрать взаимодействие для решения общих проблем или конфронтации. Наш ответ будет пропорциональным и твердым», — добавил он, не прибегая к подробностям.
Детали
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в среду, что Европейский Союз «упорно работает над следующим пакетом санкций» против Ирана в ответ на подавление протестов, вызванных смертью Махсы Амини.
«Мы не сдадимся, – написала она в Твиттере. – Мы поддержим мужчин и женщин Ирана не только сегодня, но и столько, сколько это нужно».
Министры иностранных дел ЕС должны встретиться в понедельник в Брюсселе.
Дополнение
В середине октября блок из 27 стран уже ввел санкции против иранской «полиции морали» и 11 официальных лиц, включая министра связи.
Амини умерла под стражей 16 сентября, спустя три дня после того, как впала в кому после ареста в Тегеране по обвинению в нарушении правил исламской республики по ношению хиджаба для женщин.
Десятки людей, в основном протестовавших, а также сотрудники силовых структур, были убиты с начала протестов.
Еще тысячи были арестованы во время демонстраций, которые власть обычно называет «беспорядками».