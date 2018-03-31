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Іран планує заблокувати Telegram з міркувань безпеки

Київ • УНН

 • 10967 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Іран планує заблокувати месенджер Telegram з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Рress.

Як повідомляється, голова парламентського комітету з національної безпеки і зовнішньої політики Алаеддін Боруджері заявив, що це рішення було прийнято "на найвищому рівні".

З його слів, це відповідь Тегерана "на руйнівну роль Telegram в антиурядових протестах", які почалися в країні в кінці грудня і в результаті яких загинуло щонайменше 25 осіб.

Зазначено, що додаток буде замінено аналогічною системою місцевого виробництва.

Як повідомляв УНН, 29 березня в роботі Telegram стався збій. Розробник Дуров заявив, що відключення живлення в кластері серверів Тelegram викликало проблеми в Європі.

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