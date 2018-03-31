Иран планирует заблокировать Telegram из соображений безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Иран собирается блокировать мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Рress.
Как сообщается, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджери заявил, что это решение было принято "на самом высоком уровне".
С его слов, это ответ Тегерана "на разрушительную роль Telegram в антиправительственных протестах", которые начались в стране в конце декабря и в результате которых погибло по меньшей мере 25 человек.
Указано, что приложение будет заменено аналогичной системой местного производства.
Отметим, иранский Telegram насчитывает около 40 миллионов пользователей.
Как сообщал УНН, 29 марта в работе Telegram произошел сбой. Разработчик Дуров заявил, что отключение питания в кластере серверов Тelegram вызвало проблемы в Европе.