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Іран і Туреччина схвалили російський план переговорів щодо Сирії

Іран і Туреччина схвалили російський план переговорів щодо Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Туреччина та Іран 31 жовтня схвалили пропозицію Росії провести переговори між сирійським урядом та його опонентами в Сочі, щоб досягти політичного врегулювання в країні, без участі представників Заходу, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

У спільній заяві сторони погоджуються на "ініціативу Росії" залучити представників сирійського уряду та опозиційних груп до прямої зустрічі 18 листопада без участі представників Заходу.

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Зокрема, повідомляють, що на сайті МЗС Росії наведено список 33 сирійських організацій, запрошених на так званий "Конгрес сирійського національного діалогу". Серед них присутні курдські групи, які раніше перебували поза мирними переговорами, хоча контролюють щонайменше чверть сирійської території.

Пропозиція скликання конгресу є результатом сьомого раунду переговорів щодо Сирії 30 і 31 жовтня в Астані.

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