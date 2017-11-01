Іран і Туреччина схвалили російський план переговорів щодо Сирії

У спільній заяві сторони погоджуються на "ініціативу Росії" залучити представників сирійського уряду та опозиційних груп до прямої зустрічі 18 листопада без участі представників Заходу.

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Зокрема, повідомляють, що на сайті МЗС Росії наведено список 33 сирійських організацій, запрошених на так званий "Конгрес сирійського національного діалогу". Серед них присутні курдські групи, які раніше перебували поза мирними переговорами, хоча контролюють щонайменше чверть сирійської території.

Пропозиція скликання конгресу є результатом сьомого раунду переговорів щодо Сирії 30 і 31 жовтня в Астані.