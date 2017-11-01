Иран и Турция одобрили российский план переговоров по Сирии

В совместном заявлении стороны соглашаются на "инициативу России" привлечь представителей сирийского правительства и оппозиционных групп в прямой встрече 18 ноября без участия представителей Запада.

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В частности, сообщают, что на сайте МИД России приведен список 33 сирийских организаций, приглашенных на так называемый "Конгресс сирийского национального диалога". Среди них присутствуют курдские группы, которые ранее находились вне мирных переговоров, хотя контролируют не менее четверти сирийской территории.

Предложение созыва конгресса является результатом седьмого раунда переговоров по Сирии 30 и 31 октября в Астане.