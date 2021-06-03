Іран і ЦАР позбавили права голосу в Генасамблеї ООН за несплату внесків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Іран і Центрально-Африканська Республіка позбавлені права голосу в Генасамблеї ООН за несплату регулярних внесків до бюджету організації протягом двох років. Про це йдеться в листі, направленому генсеком ООН Антоніу Гутеррішем голові 75-й сесії Генасамблеї ООН Волкану Бозкир, пише УНН із посиланням на AP, "ТАРС" та інші ЗМІ.
Цитата
“В даний час п’ять держав-членів підпадають під правило, що діє відповідно до статті 19 Статуту ООН”, — наголошується в документі. У статті йдеться про те, що “член організації, за яким числиться заборгованість по сплаті організації грошових внесків, позбавляється права голосу в Генеральній Асамблеї, якщо сума його заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків, відповідних двом річним внескам”.
Доповнення
Крім Ірану і ЦАР, членські внески не платили Коморські Острови, Сомалі і Сан-Томе і Прінсіпі. Однак в листі генсека ООН підкреслюється, що ці три держави збережуть за собою право голосу в Генасамблеї до завершення її 75-й сесії.
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Деталі
Розмір внесків до регулярного бюджету ООН встановлюється виходячи з середнього показника ВВП країни за 10-річний період з урахуванням доходу на душу населення і зовнішньої заборгованості. Генасамблея може дозволити державі — члену ООН брати участь в голосуванні, “якщо визнає, що прострочення платежу відбулося через незалежні від неї обставини”. Також право голосу автоматично повертається країні, усунувши заборгованість. Згідно з листом генсека, для відновлення права голосу Ірану необхідно внести в бюджет організації 16 251 298 доларів, ЦАР — 29 395 доларів.