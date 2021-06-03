Іран і ЦАР позбавили права голосу в Генасамблеї ООН за несплату внесків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 25406 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 97357 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 142007 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 126129 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 133144 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95012 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80727 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 179941 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88262 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 275182 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 52053 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 60267 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 15781 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 24477 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 40987 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 145642 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 179929 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 275176 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 443415 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3002 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31574 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37113 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37583 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38618 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Іран і ЦАР позбавили права голосу в Генасамблеї ООН за несплату внесків

Київ • УНН

 • 31500 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Іран і Центрально-Африканська Республіка позбавлені права голосу в Генасамблеї ООН за несплату регулярних внесків до бюджету організації протягом двох років. Про це йдеться в листі, направленому генсеком ООН Антоніу Гутеррішем голові 75-й сесії Генасамблеї ООН Волкану Бозкир, пише УНН із посиланням на AP, "ТАРС" та інші ЗМІ.

Іран і ЦАР позбавили права голосу в Генасамблеї ООН за несплату внесків

Цитата

“В даний час п’ять держав-членів підпадають під правило, що діє відповідно до статті 19 Статуту ООН”, — наголошується в документі. У статті йдеться про те, що “член організації, за яким числиться заборгованість по сплаті організації грошових внесків, позбавляється права голосу в Генеральній Асамблеї, якщо сума його заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків, відповідних двом річним внескам”.

Доповнення

Крім Ірану і ЦАР, членські внески не платили Коморські Острови, Сомалі і Сан-Томе і Прінсіпі. Однак в листі генсека ООН підкреслюється, що ці три держави збережуть за собою право голосу в Генасамблеї до завершення її 75-й сесії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські силовики жорстоко катують утримуваних під вартою кримських політв’язнів — ООН

Деталі

Розмір внесків до регулярного бюджету ООН встановлюється виходячи з середнього показника ВВП країни за 10-річний період з урахуванням доходу на душу населення і зовнішньої заборгованості. Генасамблея може дозволити державі — члену ООН брати участь в голосуванні, “якщо визнає, що прострочення платежу відбулося через незалежні від неї обставини”. Також право голосу автоматично повертається країні, усунувши заборгованість. Згідно з листом генсека, для відновлення права голосу Ірану необхідно внести в бюджет організації 16 251 298 доларів, ЦАР — 29 395 доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68