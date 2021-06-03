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Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Иран и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН за неуплату регулярных взносов в бюджет организации в течение двух лет. Об этом говорится в письме, направленном генсеком ООН Антониу Гутерришем голове 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкану Бозкыр, пишет УНН со ссылкой на AP, "ТАСС" и другие СМИ.

Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов

Цитата

“В настоящее время пять государств-членов подпадают под правило, действующее в соответствии со статьей 19 Устава ООН”, — отмечается в документе. В статье говорится, что “член организации, за которым числится задолженность по уплате организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, соответствующих двум годовым взносам”.

Дополнение

Кроме Ирана и ЦАР, членские взносы не платили Коморские Острова, Сомали и Сан-Томе и Принсипи. Однако в письме генсека ООН подчеркивается, что эти три государства сохранят за собой право голоса в Генассамблее до завершения ее 75-й сессии.

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Детали

Размер взносов в регулярный бюджет ООН устанавливается исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Генассамблея может позволить государству — члену ООН участвовать в голосовании, “если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам”. Также право голоса автоматически возвращается стране, устранив задолженность. Согласно письму генсека, для восстановления права голоса Ирана необходимо внести в бюджет организации 1 625 1298 долларов, ЦАР — 29 395 долларов.

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