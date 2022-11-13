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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Іракські військові знищили п'ятьох бойовиків ІДІЛ

Іракські військові знищили п'ятьох бойовиків ІДІЛ

Київ • УНН

 • 275459 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На півночі Іраку військові ліквідували п'ятьох бойовиків екстремістського угрупування "Ісламська держава". Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Іраку повідомляє, що військова авіація завдала удару по опорному пункту ІДІЛ у провінції Салах-ед-Дін на півночі країни. У результаті атаки було знищено п'ятьох бойовиків.

Також зазначається, що об'єднане командування ЗС Іраку заявило, що у провінції Салах-ед-Дін працівники міністерства внутрішніх справ затримали трьох бойовиків ІДІЛ, які зізналися у вбивствах мирних жителів та нападах на силовиків.

Нагадаємо

Американські війська вбили трьох високопоставлених лідерів "Ісламської держави" під час двох окремих військових операцій у Сирії, включаючи рідкісний наземний рейд у частині північного сходу, яка контролюється сирійським режимом.

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