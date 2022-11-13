Іракські військові знищили п'ятьох бойовиків ІДІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На півночі Іраку військові ліквідували п'ятьох бойовиків екстремістського угрупування "Ісламська держава". Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
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Міністерство оборони Іраку повідомляє, що військова авіація завдала удару по опорному пункту ІДІЛ у провінції Салах-ед-Дін на півночі країни. У результаті атаки було знищено п'ятьох бойовиків.
Також зазначається, що об'єднане командування ЗС Іраку заявило, що у провінції Салах-ед-Дін працівники міністерства внутрішніх справ затримали трьох бойовиків ІДІЛ, які зізналися у вбивствах мирних жителів та нападах на силовиків.
Нагадаємо
Американські війська вбили трьох високопоставлених лідерів "Ісламської держави" під час двох окремих військових операцій у Сирії, включаючи рідкісний наземний рейд у частині північного сходу, яка контролюється сирійським режимом.