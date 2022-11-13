Иракские военные уничтожили пятерых боевиков ИГИЛ

Детали

Министерство обороны Ирака сообщает, что военная авиация нанесла удар по опорному пункту ИГИЛ в провинции Салах-эд-Дин на севере страны. В результате атаки были уничтожены пять боевиков.

Также отмечается, что объединенное командование ВС Ирака заявило, что в провинции Салах-эд-Дин работники министерства внутренних дел задержали трех боевиков ИГИЛ, признавшихся в убийствах мирных жителей и нападениях на силовиков.

Напомним

Американские войска убили трех высокопоставленных лидеров "Исламского государства" во время двух отдельных военных операций в Сирии, включая редкий наземный рейд в части северо-востока, контролируемой сирийским режимом.