Иракские военные уничтожили пятерых боевиков ИГИЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На севере Ирака военные ликвидировали пятерых боевиков экстремистской группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.
Детали
Министерство обороны Ирака сообщает, что военная авиация нанесла удар по опорному пункту ИГИЛ в провинции Салах-эд-Дин на севере страны. В результате атаки были уничтожены пять боевиков.
Также отмечается, что объединенное командование ВС Ирака заявило, что в провинции Салах-эд-Дин работники министерства внутренних дел задержали трех боевиков ИГИЛ, признавшихся в убийствах мирных жителей и нападениях на силовиков.
Напомним
Американские войска убили трех высокопоставленных лидеров "Исламского государства" во время двух отдельных военных операций в Сирии, включая редкий наземный рейд в части северо-востока, контролируемой сирийским режимом.