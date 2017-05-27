Іракська армія розпочала наступ на останній бастіон ІД у Мосулі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Підрозділи іракської армії розпочали наступ на останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в західній частині міста Мосула. Відповідну заяву командування операцією оприлюднило в суботу, 27 травня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За словами іракських військових, напередодні над цією частиною міста скидали листівки з закликами до цивільного населення залишити свої домівки.
"Під контролем бойовиків залишається старе місто, а також кілька прилеглих до нього районів уздовж західного берега річки Тигр. В старому місті розташована і мечеть ан-Нурі, в якій в 2014 році керівник "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді проголосив створення "халіфату" в Сирії та Іраку", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, іракські урядові війська відбили ще один район в західній частині Мосула від терористів “Ісламської держави”.