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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Іракська армія розпочала наступ на останній бастіон ІД у Мосулі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Підрозділи іракської армії розпочали наступ на останній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в західній частині міста Мосула. Відповідну заяву командування операцією оприлюднило в суботу, 27 травня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Іракська армія розпочала наступ на останній бастіон ІД у Мосулі - ЗМІ

За словами іракських військових, напередодні над цією частиною міста скидали листівки з закликами до цивільного населення залишити свої домівки.

"Під контролем бойовиків залишається старе місто, а також кілька прилеглих до нього районів уздовж західного берега річки Тигр. В старому місті розташована і мечеть ан-Нурі, в якій в 2014 році керівник "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді проголосив створення "халіфату" в Сирії та Іраку", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, іракські урядові війська відбили ще один район в західній частині Мосула від терористів “Ісламської держави”.

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