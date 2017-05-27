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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иракская армия начала наступление на последний бастион ИД в Мосуле - СМИ

Киев • УНН

 • 10228 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Подразделения иракской армии начали наступление на последний бастион террористической группировки "Исламское государство" (ИД) в западной части города Мосула. Соответствующее заявление командования операцией обнародовало в субботу, 27 мая, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Иракская армия начала наступление на последний бастион ИД в Мосуле - СМИ

По словам иракских военных, накануне над этой частью города сбрасывали листовки с призывами к гражданскому населению покинуть свои дома.

"Под контролем боевиков остается старый город, а также несколько прилегающих к нему районов вдоль западного берега реки Тигр. В старом городе находится и мечеть ан-Нури, в которой в 2014 году руководитель "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата "в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении.

Напомним, иракские правительственные войска отбили еще один район в западной части Мосула от террористов "Исламского государства".

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