Иракская армия начала наступление на последний бастион ИД в Мосуле - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Подразделения иракской армии начали наступление на последний бастион террористической группировки "Исламское государство" (ИД) в западной части города Мосула. Соответствующее заявление командования операцией обнародовало в субботу, 27 мая, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам иракских военных, накануне над этой частью города сбрасывали листовки с призывами к гражданскому населению покинуть свои дома.
"Под контролем боевиков остается старый город, а также несколько прилегающих к нему районов вдоль западного берега реки Тигр. В старом городе находится и мечеть ан-Нури, в которой в 2014 году руководитель "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата "в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении.
Напомним, иракские правительственные войска отбили еще один район в западной части Мосула от террористов "Исламского государства".