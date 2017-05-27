Иракская армия начала наступление на последний бастион ИД в Мосуле - СМИ

По словам иракских военных, накануне над этой частью города сбрасывали листовки с призывами к гражданскому населению покинуть свои дома.

"Под контролем боевиков остается старый город, а также несколько прилегающих к нему районов вдоль западного берега реки Тигр. В старом городе находится и мечеть ан-Нури, в которой в 2014 году руководитель "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата "в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении.

Напомним, иракские правительственные войска отбили еще один район в западной части Мосула от террористов "Исламского государства".