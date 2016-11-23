Ірак заявив про повну облогу Мосула

За повідомленням їхнього командира у соціальних мережах, загони самооборони відбили у ІД дорогу, яка вела до двох прилеглих міст та зв'язувала ісламістів з Сирією, передає агенція AFP. Курдські загони також додали, що сили "Народної мобілізації" приєдналися до інших противників ІД, зокрема бойовиків Робітничої партії Курдистану у трьох прилеглих до Мосула селах.

Операція зі звільнення Мосула триває уже більше місяця. Збройні сили Іраку підступають до міста зі східних околиць, курдська пешмерга разом із союзниками оточує його з півдня та півночі. Дотепер відкритими залишалися лише західні кордони міста. Окрім Мосула цитаделлю ІД вважається також сирійська Ракка.