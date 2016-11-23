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Ирак заявил о полной осаде Мосула

Киев • УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Иракская армия сообщила, что полностью окружила Мосул, последнюю крепость радикального "Исламского государства" (ИГ) в стране. В среду, 23 ноября, командование вооруженных сил Ирака заявило, что силы шиитского ополчения - "Народной мобилизации" (Хашд аль-Шааби) - отрезали исламистам последний путь поставок на западе города, передает УНН со ссылкой на DW.

Ирак заявил о полной осаде Мосула

По сообщению их командира в социальных сетях, отряды самообороны отбили у ИГ дорогу, которая вела к двум близлежащим городам и связывала исламистов с Сирией, передает агентство AFP. Курдские отряды также добавили, что силы "Народной мобилизации" присоединились к другим противникам ИГ, в частности боевикам Рабочей партии Курдистана в трех прилегающих к Мосулу селах.

Операция по освобождению Мосула продолжается уже больше месяца. Вооруженные силы Ирака подходят к городу с восточных окраин, курдская пешмерга вместе с союзниками окружает его с юга и севера. До сих пор открытыми оставались только западные границы города. Кроме Мосула цитаделью ИГ считается также сирийская Ракка.

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