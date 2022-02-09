Ірак виплатив останню частину репарацій у розмірі 52,4 млрд доларів за війну в Перській затоці - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Ірак завершив виплату у розмірі 52,4 мільярда доларів як компенсацію фізичним особам, компаніям та урядам, які довели збитки внаслідок вторгнення в Кувейт у 1990 році та окупації ним Кувейту, повідомила Компенсаційна комісія ООН, передає УНН.
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Компенсаційна комісія ООН (ККООН), створена Радою Безпеки ООН після семимісячної окупації емірату та поразки від військ США Саддама Хусейна у війні в Перській затоці, отримала частину доходів від продажу іракської нафти. Ставка змінювалася протягом 30 років і нещодавно становила 3%.
Загалом було подано близько 2,7 мільйона вимог на заявлену суму 352,5 мільярда доларів, але ККООН затвердила виплату у розмірі 52,4 мільярда доларів, що покриває 1,5 мільйона задоволених вимог.
Найбільший позов, схвалений UNCC, стосувався збитків у розмірі 14,7 мільярда доларів, завданого Кувейтською нафтовою корпорацією (KPC) після того, як іракські війська, підпалили нафтові свердловини.
Виплати були призупинені в період з жовтня 2014 року до квітня 2018 через проблеми з безпекою та бюджетом іракського уряду в його боротьбі з повстанцями "Ісламської держави".
"Після остаточної виплати компенсації, проведеної 13 січня 2022 року, вся компенсація, присуджена Комісією, тепер виплачена в повному обсязі, — йдеться в заяві організації, яка базується в Женеві. — Уряд Іраку виконав свої міжнародні зобов'язання щодо виплати компенсацій усім заявникам, яким Комісія присудила компенсацію за збитки завдані внаслідок незаконного вторгнення Іраку до Кувейту", — йдеться у повідомленні.