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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ірак виплатив останню частину репарацій у розмірі 52,4 млрд доларів за війну в Перській затоці - ООН

Ірак виплатив останню частину репарацій у розмірі 52,4 млрд доларів за війну в Перській затоці - ООН

Київ • УНН

 • 140060 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Ірак завершив виплату у розмірі 52,4 мільярда доларів як компенсацію фізичним особам, компаніям та урядам, які довели збитки внаслідок вторгнення в Кувейт у 1990 році та окупації ним Кувейту, повідомила Компенсаційна комісія ООН, передає УНН.

Деталі

Компенсаційна комісія ООН (ККООН), створена Радою Безпеки ООН після семимісячної окупації емірату та поразки від військ США Саддама Хусейна у війні в Перській затоці, отримала частину доходів від продажу іракської нафти. Ставка змінювалася протягом 30 років і нещодавно становила 3%.

Загалом було подано близько 2,7 мільйона вимог на заявлену суму 352,5 мільярда доларів, але ККООН затвердила виплату у розмірі 52,4 мільярда доларів, що покриває 1,5 мільйона задоволених вимог.

Найбільший позов, схвалений UNCC, стосувався збитків у розмірі 14,7 мільярда доларів, завданого Кувейтською нафтовою корпорацією (KPC) після того, як іракські війська, підпалили нафтові свердловини.

Виплати були призупинені в період з жовтня 2014 року до квітня 2018 через проблеми з безпекою та бюджетом іракського уряду в його боротьбі з повстанцями "Ісламської держави".

"Після остаточної виплати компенсації, проведеної 13 січня 2022 року, вся компенсація, присуджена Комісією, тепер виплачена в повному обсязі, — йдеться в заяві організації, яка базується в Женеві. — Уряд Іраку виконав свої міжнародні зобов'язання щодо виплати компенсацій усім заявникам, яким Комісія присудила компенсацію за збитки завдані внаслідок незаконного вторгнення Іраку до Кувейту", — йдеться у повідомленні.

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