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Ирак выплатил последнюю часть репараций в размере 52,4 млрд долларов за войну в Персидском заливе - ООН

Киев • УНН

 • 140057 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Ирак завершил выплату в размере 52,4 миллиарда долларов в качестве компенсации физическим лицам, компаниям и правительствам, которые доказали убытки в результате вторжения в Кувейт в 1990 году и оккупации им Кувейта, сообщила компенсационная комиссия ООН, передает УНН.

Детали

Компенсационная комиссия ООН (ККООН), созданная Советом Безопасности ООН после семимесячной оккупации эмирата и поражения от войск США Саддама Хусейна в войне в Персидском заливе, получила часть доходов от продажи иракской нефти. Ставка менялась в течение 30 лет и недавно составляла 3%.

Всего было подано около 2,7 миллиона требований на заявленную сумму 352,5 миллиарда долларов, но ККООН утвердила выплату в размере 52,4 миллиарда долларов, что покрывает 1,5 миллиона удовлетворенных требований.

Самый большой иск, принятый UNCC, касался убытков в размере 14,7 миллиарда долларов, нанесенного Кувейтской нефтяной корпорацией (KPC) после того, как иракские войска подожгли нефтяные скважины.

Выплаты были приостановлены в период с октября 2014 года по апрель 2018 из-за проблем с безопасностью и бюджетом иракского правительства в его борьбе с повстанцами "Исламского государства".

"После выплаты компенсации, проведенной 13 января 2022 года, вся компенсация, присужденная Комиссией, теперь выплачена в полном объеме, — говорится в заявлении организации, которая базируется в Женеве. - Правительство Ирака выполнило свои международные обязательства по выплате компенсаций всем заявителям, которым комиссия присудила компенсацию за ущерб нанесенный в результате незаконного вторжения Ирака в Кувейт", — говорится в сообщении.

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