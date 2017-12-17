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Ірак планує відродити нафтотранспортну інфраструктуру

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Нафтотранспортну систему Іраку, що зазнала значних руйнувань та пошкоджень внаслідок тривалих воєн та інших збройних протистоянь, відбудують. Відповідні плани оприлюднив міністр нафти Іраку Джабар Алі аль-Луейбі, передає УНН з посиланням на Reuters. 

За словами іракського урядовця, нафтопроводи стануть кращою альтернативою дорогому та нерідко небезпечному транспортуванню нафти спеціальними вантажівками.

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На сьогодні в Іраку єксплуатується лише один нафтопровід, котрий зв'язує Північний Ірак із Середземноморським узбережжям Туреччини. Решта нафтопроводів були зруйновані або виведені з експлуатації впродовж останніх 35 років. На початку грудня цього року в Багдаді заявили про намір спорудити трубу для транспортування нафти до Ірану.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України проводить діалог з міжнародними партнерами для залучення інвесторів для видобутку вуглеводнів у межах угод про розподіл продукції. 

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