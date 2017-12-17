Ірак планує відродити нафтотранспортну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Нафтотранспортну систему Іраку, що зазнала значних руйнувань та пошкоджень внаслідок тривалих воєн та інших збройних протистоянь, відбудують. Відповідні плани оприлюднив міністр нафти Іраку Джабар Алі аль-Луейбі, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами іракського урядовця, нафтопроводи стануть кращою альтернативою дорогому та нерідко небезпечному транспортуванню нафти спеціальними вантажівками.
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На сьогодні в Іраку єксплуатується лише один нафтопровід, котрий зв'язує Північний Ірак із Середземноморським узбережжям Туреччини. Решта нафтопроводів були зруйновані або виведені з експлуатації впродовж останніх 35 років. На початку грудня цього року в Багдаді заявили про намір спорудити трубу для транспортування нафти до Ірану.
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