Ирак планирует возродить нефтетранспортную инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Нефтетранспортную систему Ирака, которая была сильно повреждена в результате длительных войн и других вооруженных конфликтов, восстановят. Соответствующие планы обнародовал министр нефти Ирака Джабар Али аль-Луэйби, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам иракского чиновника, нефтепроводы станут лучшей альтернативой дорогой и нередко опасной транспортировке нефти специальными грузовиками.
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На сегодня в Ираке эксплуатируется только один нефтепровод, который связывает Северный Ирак со Средиземноморским побережьем Турции. Остальные нефтепроводы были разрушены или выведены из эксплуатации в течении последних 35 лет. В начале декабря этого года в Багдаде заявили о намерении построить трубу для транспортировки нефти в Иран.
Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины проводит диалог с международными партнерами для привлечения инвесторов для добычи углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции.