Ирак планирует возродить нефтетранспортную инфраструктуру

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97244 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101680 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102044 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115976 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103184 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105724 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112611 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117222 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123042 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134759 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 198885 просмотра
Актуальное
Ирак планирует возродить нефтетранспортную инфраструктуру

Ирак планирует возродить нефтетранспортную инфраструктуру

Киев  •  УНН

 • 9185 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Нефтетранспортную систему Ирака, которая была сильно повреждена в результате длительных войн и других вооруженных конфликтов, восстановят. Соответствующие планы обнародовал министр нефти Ирака Джабар Али аль-Луэйби, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам иракского чиновника, нефтепроводы станут лучшей альтернативой дорогой и нередко опасной транспортировке нефти специальными грузовиками.

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На сегодня в Ираке эксплуатируется только один нефтепровод, который связывает Северный Ирак со Средиземноморским побережьем Турции. Остальные нефтепроводы были разрушены или выведены из эксплуатации в течении последних 35 лет. В начале декабря этого года в Багдаде заявили о намерении построить трубу для транспортировки нефти в Иран.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины проводит диалог с международными партнерами для привлечения инвесторов для добычи углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции.

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