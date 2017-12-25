Ірак оголосив конкурс на спорудження нового нафтопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міністерство нафти Іраку в неділю, 24 грудня, оголосило конкурс на спорудження нового нафтопроводу, який транспортуватиме нафту з північної провінції Кіркук до сусідньої Туреччини. Про це інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Новий нафтопровід повинен буде транспортувати нафту з провінції Кіркук до турецького порту в місті Джейхан. Багдад з жовтня поточного року знову контролює території, якими проходить нафтопровід.
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Іракські та міжнародні компанії мають місяць на подачу своїх заявок. Згідно з умовами конкурсу, щонайменше чверть проекту має бути передано місцевим компаніям, пише інформагенція AFP. Згідно з новим планом, нафтопровід має становити 350 кілометрів у довжину і бути здатним прокачувати понад мільйон барелів нафти щодня.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, нафтотранспортну систему Іраку, що зазнала значних руйнувань та пошкоджень внаслідок тривалих воєн та інших збройних протистоянь, відбудують. Відповідні плани оприлюднив міністр нафти Іраку Джабар Алі аль-Луейбі.