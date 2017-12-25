Ирак объявил конкурс на строительство нового нефтепровода

Новый нефтепровод должен будет транспортировать нефть из провинции Киркук в турецкий порт в городе Джейхан. Багдад с октября текущего года вновь контролирует территории, по которым проходит нефтепровод.

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Иракские и международные компании имеют месяц на подачу своих заявок. Согласно условиям конкурса, по меньшей мере четверть проекта должно быть передано местным компаниям, пишет информагентство AFP. Согласно новому плану, нефтепровод должен составлять 350 километров в длину и быть способным прокачивать более миллиона баррелей нефти в день.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, нефтетранспортную систему Ирака, которая была сильно повреждена в результате длительных войн и других вооруженных конфликтов, восстановят. Соответствующие планы обнародовал министр нефти Ирака Джабар Али аль-Луэйби.