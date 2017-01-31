Ірак не заборонятиме в’їзд для громадян США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Ірак вирішив не впроваджувати заборону на в'їзд для громадян США як відповідь на аналогічний крок з боку Вашингтона. Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами очільника іракського парламенту, Багдад не хоче втрачати підтримку США у боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава".
США надають Іраку підтримку у повітрі й на землі для іракських військовий, що воюють із бойовиками "ІД".
Раніше парламент країни виступив за впровадження заходів у відповідь, проте уряд із депутатами не погодився.
Нагадаємо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ про міграційну політику, який забороняє в'їзд в США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Рішення поширюється і на власників грін-карт. Він також призупиняє на 120 днів прийом біженців в країну і, як підкреслюється в документі, покликаний "захистити американський народ від терористичних атак, скоєних іноземними громадянами".