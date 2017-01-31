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Ирак не будет запрещать въезд для граждан США

Ирак не будет запрещать въезд для граждан США

Киев • УНН

 • 7389 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Ирак решил не вводить запрет на въезд для граждан США в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По словам главы иракского парламента, Багдад не хочет терять поддержку США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

США предоставляют поддержку в воздухе и на земле для иракских военный, которые воюют с боевиками "ИГ".

Ранее парламент страны выступил за введение ответных мер, однако правительство с депутатами не согласилось.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о миграционной политике, который запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Решение распространяется и на владельцев грин-карт. Он также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершенных иностранными гражданами".

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