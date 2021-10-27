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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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iPhone SE: яким може бути новий гаджет

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Відомий аналітик Рос Янг, який є генеральним директором агенства Display Supply Chain Consultants, поділився черговою інформацією про майбутній iPhone SE третього покоління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Роса Янга.

iPhone SE: яким може бути новий гаджет

Деталі

За словами Янга, новий iPhone SE отримає позначку Plus у назві, що, імовірно, свідчитиме про покращені можливості підключення. Раніше компанія Apple використовувала слово Plus для позначення пристроїв зі збільшеним дисплеєм, але тепер подібні iPhone мають позначку Max.

Діагональ екрана не зміниться – смартфон оснастять LCD-матрицею на 4,7 дюйма.
Замість вирізу для передньої камери екран пристрою нібито забезпечать отвором.

Додамо

У Роса Янга гарний послужний список, як у інсайдера. Наприклад, за кілька місяців до релізу він точно назвав діагоналі дисплеїв Samsung Galaxy Z Fold2 та iPad mini 6.

Однак, вірогідно, що зараз Apple бореться з витіками інформації, запускаючи спеціальну дезінформацію, для того, щоб дізнатися, хто спілкується з інсайдерами рівня Янга та Мін-Чі Куо.

Нагадаємо

Компанія Apple випустила стабільну версію нової операційної системи для Mac — macOS 12 Monterey.
Реліз нової ОС для комп’ютерів Mac відбувся 25 жовтня.

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