iPhone SE: каким может быть новый гаджет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Известный аналитик Росс Янг, являющийся генеральным директором агентства Display Supply Chain Consultants, поделился очередной информацией о будущем iPhone SE третьего поколения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Роса Янга.
Детали
По словам Янга, новый iPhone SE получит отметку Plus в названии, что, вероятно, будет свидетельствовать об улучшенных возможностях подключения. Ранее компания Apple использовала слово Plus для обозначения устройств с увеличенным дисплеем, но теперь подобные iPhone имеют отметку Max.
Диагональ экрана не изменится – смартфон оснастят LCD-матрицей на 4,7 дюйма.
Вместо выреза для передней камеры экран устройства якобы снабдят отверстием.
Добавим
У Роса Янга хороший послужной список, как у инсайдера. К примеру, за несколько месяцев до релиза он точно назвал диагонали дисплеев Samsung Galaxy Z Fold2 и iPad mini 6.
Однако, вероятно, сейчас Apple борется с утечками информации, запуская специальную дезинформацию, для того, чтобы узнать, кто общается с инсайдерами уровня Янга и Мин-Чи Куо.
Напомним
Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac – macOS 12 Monterey.
Релиз новой ОС для компьютеров Mac прошел 25 октября.