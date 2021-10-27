iPhone SE: каким может быть новый гаджет

Детали

По словам Янга, новый iPhone SE получит отметку Plus в названии, что, вероятно, будет свидетельствовать об улучшенных возможностях подключения. Ранее компания Apple использовала слово Plus для обозначения устройств с увеличенным дисплеем, но теперь подобные iPhone имеют отметку Max.

Диагональ экрана не изменится – смартфон оснастят LCD-матрицей на 4,7 дюйма.

Вместо выреза для передней камеры экран устройства якобы снабдят отверстием.

Добавим

У Роса Янга хороший послужной список, как у инсайдера. К примеру, за несколько месяцев до релиза он точно назвал диагонали дисплеев Samsung Galaxy Z Fold2 и iPad mini 6.

Однако, вероятно, сейчас Apple борется с утечками информации, запуская специальную дезинформацию, для того, чтобы узнать, кто общается с инсайдерами уровня Янга и Мин-Чи Куо.

Напомним

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac – macOS 12 Monterey.

Релиз новой ОС для компьютеров Mac прошел 25 октября.