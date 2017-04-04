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Інвестори частіше стали звертати увагу на розтрочку від забудовника - І.Кушнір

Інвестори частіше стали звертати увагу на розтрочку від забудовника - І.Кушнір

Київ • УНН

 • 15875 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Покупці житла стали частіше звертати увагу на розстрочку від забудовника. Про цей та інші інструменти, які дозволяють придбати житло, розповів Голова правління — президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингу.

“Раніше у людей було більше можливості купити житло за допомогою держави. Працювало „Доступне житло“, 3-відсоткова іпотека. Зараз вони фактично заморожені. В силу цього люди стали частіше звертати увагу на розстрочку та інші програми, які надають безпосередньо забудовники. У „Київміськбуді“ ми зробили все можливе для того, щоб кожна людина могла придбати власне житло”, — розповів І.Кушнір. По-перше, як повідомив президент холдингу, це знижки при повній оплаті — до мінус 20%.

“З огляду на, що у нас є пропозиції по квартирах у готових будинках, сьогодні купують — через тиждень заходять на ремонт”, — уточнив він. По-друге, це спільна з банком іпотечна програма. 30% перший внесок, нормальна відсоткова ставка, термін до 10 років.

“У найближчій перспективі впровадження ще більш лояльних для інвестора умов. Це також іпотека, але вже з рекордно низьким відсотком річних, тривалим терміном кредитування і іншими вигідними позиціями. Думаю, вона теж буде цікава інвестору. В цілому, останнім часом активність у цьому напрямку набирає обертів, люди розуміють, що можуть практично безболісно за кілька років виплатити квартиру. Є і розстрочка, там перший внесок 50%, залишок — до моменту введення об’єкта в експлуатацію. Її беруть в основному, вкладаючи на “етапі котловану”, — розповів І.Кушнір.

Для тих, хто розглядає квадратні метри як засіб інвестування, у компанії передбачили окрему програму “Винагорода за довіру”. В інвестиційних договорах на придбання квартири є пункт, згідно з яким людина може забрати вкладені гроші з відсотками. Тобто, на виході вона отримує або квартиру, або те, що вклала, плюс відсоток.
"Як показує практика, беруть квадратними метрами. І правильно роблять",-резюмував І.Кушнір.

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