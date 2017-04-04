Инвесторы чаще стали обращать внимание на розтрочку от застройщика - И.Кушнир

“Раньше у людей было больше возможности купить жилье с помощью государства. Работало „Доступное жилье“, 3-процентная ипотека. Сейчас они фактически заморожены. В силу этого люди стали чаще обращать внимание на рассрочки и другие программы, которые есть непосредственно у застройщиков. В „Киевгорстрое“ мы сделали все возможное для того, чтоб каждый человек мог приобрести собственное жилье”, — рассказал И.Кушнир.

Во-первых, как сообщил президент холдинга, это скидки при полной оплате — до минус 20%.

“Учитывая, что у нас есть предложения по квартирам в готовых домах, сегодня покупают – через неделю заходят на ремонт”, — уточнил он.

Во-вторых, это совместная с банком ипотечная программа. 30% первый взнос, нормальная процентная ставка, срок до 10 лет.

“В ближайшей перспективе внедрение еще более лояльных для инвестора условий. Это так же ипотека, но уже с рекордно низким процентом годовых, длительным сроком кредитования и прочими выгодными позициями. Думаю, она тоже будет интересна инвестору. В целом, в последнее время активность в этом направлении набирает обороты, люди понимают, что могут практически безболезненно за несколько лет выплатить квартиру. Есть и рассрочка, там первый взнос 50%, остаток – до момента ввода объекта в эксплуатацию. Ее берут в основном, вкладывая на «этапе котлована»", — рассказал И.Кушнир.

Для тех, кто рассматривает квадратные метры как средство инвестирования, в компании предусмотрели отдельную программу “Вознаграждение за доверие”. В инвестиционных договорах на приобретение квартиры есть пункт, согласно которому человек может забрать вложенные деньги с процентами. То есть, на выходе она получает или квартиру, или то, что вложил, плюс процент.

“Как показывает практика, берут квадратными метрами. И правильно делают”, — резюмировал И.Кушнир.