Инвесторы чаще стали обращать внимание на розтрочку от застройщика - И.Кушнир

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46064 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103861 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159661 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117911 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117359 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113036 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104617 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107166 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инвесторы чаще стали обращать внимание на розтрочку от застройщика - И.Кушнир

Инвесторы чаще стали обращать внимание на розтрочку от застройщика - И.Кушнир

Киев  •  УНН

 • 15872 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Покупатели жилья стали чаще обращать внимание на рассрочку от застройщика. Об этом и других инструментах, которые позволяют приобрести жилье, рассказал председатель правления - президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу холдинга.

“Раньше у людей было больше возможности купить жилье с помощью государства. Работало „Доступное жилье“, 3-процентная ипотека. Сейчас они фактически заморожены. В силу этого люди стали чаще обращать внимание на рассрочки и другие программы, которые есть непосредственно у застройщиков. В „Киевгорстрое“ мы сделали все возможное для того, чтоб каждый человек мог приобрести собственное жилье”, — рассказал И.Кушнир.

Во-первых, как сообщил президент холдинга, это скидки при полной оплате — до минус 20%.

“Учитывая, что у нас есть предложения по квартирам в готовых домах, сегодня покупают – через неделю заходят на ремонт”, — уточнил он.

Во-вторых, это совместная с банком ипотечная программа. 30% первый взнос, нормальная процентная ставка, срок до 10 лет.

“В ближайшей перспективе внедрение еще более лояльных для инвестора условий. Это так же ипотека, но уже с рекордно низким процентом годовых, длительным сроком кредитования и прочими выгодными позициями. Думаю, она тоже будет интересна инвестору. В целом, в последнее время активность в этом направлении набирает обороты, люди понимают, что могут практически безболезненно за несколько лет выплатить квартиру. Есть и рассрочка, там первый взнос 50%, остаток – до момента ввода объекта в эксплуатацию. Ее берут в основном, вкладывая на «этапе котлована»", — рассказал И.Кушнир.

Для тех, кто рассматривает квадратные метры как средство инвестирования, в компании предусмотрели отдельную программу “Вознаграждение за доверие”. В инвестиционных договорах на приобретение квартиры есть пункт, согласно которому человек может забрать вложенные деньги с процентами. То есть, на выходе она получает или квартиру, или то, что вложил, плюс процент.

“Как показывает практика, берут квадратными метрами. И правильно делают”, — резюмировал И.Кушнир.

Украинские Национальные Новости

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