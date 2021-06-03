Інвалідний візок силою втягнуло у томограф: у приватній клініці Одеси постраждав чоловік та медпрацівниця

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“Це ж резонасно-магнітний томограф. Коли закінчився сеанс томографії, супроводжуючий вирішив підкотити візок до самого томографа, щоб забрати пацієнтку. Сама пацієнтка не постраждала. Супроводжуючий не врахував, що візок металевий”, — розповів Богачев.

Додамо

Відомо, що окрім чоловіка постраждала і медрацівниця.

“Особливих пошкоджень вона не отримала. Звичайно, дівчина перелякалась. Щодо супроводжуючого, з усіма правилами техніки безпеки він був ознайомлений”, — додав адвокат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постраждала жінка, яка була на візку і її засмоктало в апарат.