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Інвалідний візок силою втягнуло у томограф: у приватній клініці Одеси постраждав чоловік та медпрацівниця

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 3 червня. УНН. В Одесі у приватній клініці на вулиці Космонавтів, 10 постраждав чоловік, який супроводжував пацієнтку з інвалідністю на МРТ. Візок втягнуло у томограф силою магнітного поля. Про це в коментарі УНН розповів адвокат медзакладу Анатолій Богачев.

Інвалідний візок силою втягнуло у томограф: у приватній клініці Одеси постраждав чоловік та медпрацівниця

Цитата

“Це ж резонасно-магнітний томограф. Коли закінчився сеанс томографії, супроводжуючий вирішив підкотити візок до самого томографа, щоб забрати пацієнтку. Сама пацієнтка не постраждала. Супроводжуючий не врахував, що візок металевий”, — розповів Богачев.

Додамо

Відомо, що окрім чоловіка постраждала і медрацівниця.

“Особливих пошкоджень вона не отримала. Звичайно, дівчина перелякалась. Щодо супроводжуючого, з усіма правилами техніки безпеки він був ознайомлений”, — додав адвокат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постраждала жінка, яка була на візку і її засмоктало в апарат.

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