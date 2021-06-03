Инвалидную коляску силой втянуло в томограф: в частной клинике Одессы пострадал мужчина и медработница
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 июня. УНН. В Одессе в частной клинике на улице Космонавтов, 10 пострадал мужчина, который сопровождал пациентку с инвалидностью на МРТ. Тележку втянуло в томограф силой магнитного поля. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат медучреждения Анатолий Богачев.
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"Это же резонансно-магнитный томограф. Когда закончился сеанс томографии, сопровождающий решил подкатить тележку к самому томографу, чтобы забрать пациентку. Сама пациентка не пострадала. Сопровождающий не учел, что тележка металлическая", - рассказал Богачев.
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Известно, что кроме мужчины пострадала и медработница.
"Особых повреждений она не получила. Конечно, девушка испугалась. Относительно сопровождающего, со всеми правилами техники безопасности он был знаком", - добавил адвокат.
Ранее СМИ сообщали, что пострадала женщина, которая была на коляске и ее засосало в аппарат.