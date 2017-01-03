Інцидент за участю нардепа С.Пашинського кваліфікували як хуліганство

Так, 31 грудня 2016 року за фактом інциденту між 38-річним чоловіком та народним депутатом України поліцією Київщини зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

"На місце події невідкладно виїхав прокурор Київської області та його перший заступник. З метою об’єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаних подій прокуратурою Київської області прийнято до свого провадження розслідування вищевказаної", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, прокуратура Київщини розслідуватиме інцидент за участю С.Пашинського.