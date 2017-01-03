Инцидент с участием нардепа С.Пашинского, квалифицировали как хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Инцидент, который произошел между мужчиной и народным депутатом Украины Сергеем Пашинским, правоохранители квалифицировали как хулиганство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Так, 31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
"На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Киевской области и его первый заместитель. С целью объективного, полного и беспристрастного расследования указанных событий прокуратурой Киевской области принято в производство расследование вышеуказанного инцидента", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области будет расследовать инцидент с участием С.Пашинского.