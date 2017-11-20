Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Захарченка та Ратушняка - ГПУ

"... Буквально місяць тому були зняті з міжнародного розшуку за звинуваченням в розтраті коштів колишній міністр внутрішніх справ Захарченко та його заступник Ратушняк", - сказав С.Горбатюк.

За його словами, Інтерпол категорично відмовляє оголошувати в розшук будь-якого фігуранта справ щодо протидії Майдану.

"Там кажуть, що ці злочини здійснювалися в умовах зміни влади, отже, можуть бути ознаки політичних переслідувань. "Тітушек" вони в розшук ставлять, а ось будь-якого, хто так чи інакше був пов'язаний з владою, від рядового "беркутівця" до вищого керівництва країни, - немає", - зазначив С.Горбатюк.

Нагадаємо, за злочини, вчинені проти активістів євромайдан в 2013-2014 роках, з 380 підозрюваних на сьогоднішній день реальний термін отримала лише одна людина.