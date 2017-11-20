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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10851 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Интерпол снял с международного розыска Захарченко и Ратушняка – ГПУ

Интерпол снял с международного розыска Захарченко и Ратушняка – ГПУ

Киев  •  УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Интерпол исключил из международного розыска бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя - экс-начальника Департамента милиции общественной безопасности Виктора Ратушняка. Об этом в интервью журналу "Фокус" заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

"…Буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, Интерпол категорически отказывает объявлять в розыск любого фигуранта дел о противодействии Майдану.

"Там говорят, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований. "Титушек" они в розыск ставят, а вот любого, кто так или иначе был связан с властью, от рядового "беркутовца" до высшего руководства страны, - нет", - отметил С.Горбатюк.

Напомним, за преступления, совершенные против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах, из 380 подозреваемых на сегодняшний день реальный срок получил лишь один человек.

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