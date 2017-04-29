Інтерпол відмовив Росії в оголошенні в міжнародний розшук А.Яценюка – А.Аваков

“Із задоволенням і повагою констатую, що Інтерпол, як адекватна і солідна міжнародна правова організація, відповідно до свого протоколу взяла до уваги моє звернення і відмовила у безглуздому клопотанні РФ”, — написав А.Аваков.



За словами міністра, він сподівається, що дане клопотання Слідчого комітету РФ приверне увагу міжнародної громадськості до факту незаконного арешту і застосування тортур у російських в’язницях до Миколи Карпюка та Станіслава Клиха.



“Неприпустиме протиправне утримання наших громадян — злочин, який має бути засуджено та припинено якомога швидше усіма засобами міжнародної юстиції! Путінський режим цими діями порушує всі норми права і людяності!”, — підкреслив А.Аваков.



Як повідомляв УНН, раніше А.Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока з проханням відхилити позов Російської Федерації про розшук Арсенія Яценюка.



Нагадаємо, російський суд заочно заарештував А.Яценюка.