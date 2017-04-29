Интерпол отказал России в объявлении в международный розыск А.Яценюка – А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Интерпол отказал Российской Федерации в удовлетворении ходатайства об объявлении в международный розыск экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол, как адекватная и солидная международная правовая организация, согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", – написал А.Аваков.
По словам министра, он надеется, что данное ходатайство Следственного комитета РФ привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.
"Недопустимое противоправное удержание наших граждан – преступление, которое должно быть осуждено и прекращено как можно скорее всеми средствами международной юстиции! Путинский режим этими действиями преступает все нормы права и человечности!", – подчеркнул А.Аваков.
Как сообщал УНН, ранее А.Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку с просьбой отклонить иск Российской Федерации о розыске Арсения Яценюка.
Напомним, российский суд заочно арестовал А.Яценюка.