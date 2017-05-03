Інтерпол офіційно відмовив Росії у запиті на розшук А.Яценюка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна отримала офіційний лист від Інтерполу, у якому Росії відмовляється у запиті на міжнародний розшук екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
“Ми отримали офіційний лист від Генерального Секретаріату Інтерполу. Інтерпол офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія Яценюка. Інформація по цьому запиту буде незабаром видалена з бази Інтерполу”, — повідомив А.Аваков.
У МВС також оприлюднили офіційний документ від Інтерполу.
Як повідомляв УНН, раніше А.Аваков повідомив, що Інтерпол відмовив Російської Федерації в задоволенні клопотання про оголошення в міжнародний розшук екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Нагадаємо, російський суд заочно заарештував А.Яценюка.