Интерпол официально отказал России в запросе на розыск А.Яценюка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украина получила официальное письмо от Интерпола, в котором России отказывается в запросе на международный розыск экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Мы получили официальное письмо от Генерального Секретариата Интерпола. Интерпол официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсения Яценюка. Информация по этому запросу будет вскоре удалена из базы Интерпола", - сообщил А.Аваков.
В МВД также обнародовали официальный документ от Интерпола.
Как сообщал УНН, ранее А.Аваков сообщил, что Интерпол отказал Российской Федерации в удовлетворении ходатайства об объявлении в международный розыск экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Напомним, российский суд заочно арестовал А.Яценюка.