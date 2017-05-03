Интерпол официально отказал России в запросе на розыск А.Яценюка

"Мы получили официальное письмо от Генерального Секретариата Интерпола. Интерпол официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсения Яценюка. Информация по этому запросу будет вскоре удалена из базы Интерпола", - сообщил А.Аваков.

В МВД также обнародовали официальный документ от Интерпола.

Как сообщал УНН, ранее А.Аваков сообщил, что Интерпол отказал Российской Федерации в удовлетворении ходатайства об объявлении в международный розыск экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Напомним, российский суд заочно арестовал А.Яценюка.