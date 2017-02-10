Інтерпол досі не дав відповіді ГПУ щодо оголошення в розшук В.Януковича — С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Інтерпол досі не дав відповіді ГПУ щодо оголошення в розшук екс-президента Віктора Януковича за скоєння економічних злочинів. Про це в інтерв’ю виданню “Фокус” заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН.
“Відповіді поки немає”, — сказав С.Горбатюк.
Він зазначив, що ГПУ звернулася в Міжнародне бюро Інтерполу з проханням оголосити у міжнародний розшук В.Януковича, якого підозрюють у неправомірному заволодінні Межигір’я та Сухолуччя та отриманні хабара під виглядом авторської винагороди за книги.
“У жовтні нам повинні були дати кінцеву відповідь, потім сказали чекати до середини січня, а після — перенесли на кінець січня”, — зазначив С.Горбатюк.
За його словами, в Інтерполі затримку пояснюють тим, що захист екс-президента подав скарги на запити ГПУ.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
Крім того, ГПУ розслідує кримінальне провадження щодо заволодіння коштами державного бюджету у справі “Укртелекому” стосовно В.Януковича, де йому інкримінує слідство ч.5 ст. 191 ККУ, йому також повідомлено про підозру у причетності до злочинів під час Майдану.
Повідомлено про підозру екс-президенту і щодо організації заволодіння лісовими угіддями Сухолуччя, а також “Межигір’я” тощо.